Naboer i oprør: Odense Havn stavnsbinder os med nyt kæmpebyggeri

Odense Havn, som er ejet af Odense Kommune, har købt et område på i alt cirka en million kvadratmeter, hvor havnen vil etablere et transport- og logistikcenter. Bygninger på op til en halv million kvadratmeter skal fungere som lager for havnens kunder i Munkebo.

- Hvis jeg vidste, da jeg købte det her hus, at der ville komme så stor en virksomhed på den anden side, havde jeg aldrig købt det. Så det kunne jeg da heller ikke forestille mig, at andre vil. Så selvfølgelig føler vi os stavnsbundet, siger Ida Wiedemann Nielsen.

- Hvis der skal være et stort logistikcenter på den anden side af vejen med døgntrafik af store lastbiler, kan man vel kun forvente, at det bliver voldsomt, siger hun. En kommunalt ejet virksomhed som Odense Havn har nemlig forpligtelser af forvaltningsretlig karakter i en situation som den her, siger han. headtopics.com

- Det er også noget, der vil være beskyttet efter grundlovens regler om ekspropriation, hvis man antager, at de her boligejere simpelthen taber penge på at være nabo til projektet, siger han.Det springende punkt er, om boligerne vil lide "et betydeligt værditab" ved et salg, siger juraprofessoren. Og frygten for, om Ida og Dennis Wiedemann Nielsen overhovedet kan sælge deres hus i den nuværende situation, er ikke helt ubegrundet.

- Det, man nok bør forklare, er, hvorfor man har valgt, at man ikke forsøger at kompensere de her borgere, der er berørte, siger han.

