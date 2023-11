Naboer har for første gang stemt om ny solcellepark: Det blev et klart ja

Afstemningen sluttede i går aftes, og det er første gang en kommune har ladet borgere give deres mening til kende igennem en anonym afstemning. Det er jo en forudsætning, at der er lokal opbakning. Her har man mulighed for anonymt at tilkendegive sin indstilling til et projekt.166 stemte ja til solcelleparken, mens 101 stemte nej. Syv indbyggere stemte blank.Borgmester i Tønder og ansvarlig for afstemningen, Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti, tror, at den lave deltagelse handler om at indbyggerne egentlig er trygge ved projektet allerede.

- Det er som det er. Alle har haft muligheden. Projektet har haft en fin proces, og uden meget debat, men med meget oplysning. Så jeg håber, at det er det, der giver udslag her.Naboafstemningen er kun vejledende. I sidste ende er det altså stadig de folkevalgte, der skal vende tommelen op eller ned.

Afstemningen er derfor et af mange andre parametre, når byrådet senere skal træffe en afgørelse om solcelleparken nord for byen. Ifølge Jørgen Popp Petersen skal afstemningen blandt andet bruges til nemmere at vurdere den lokale opbakning til for eksempel en ny solcelle- eller vindmøllepark.

- Det er jo en forudsætning, at der er lokal opbakning. Her har man mulighed for anonymt at tilkendegive sin indstilling til et projekt. For det har hidtil været svært at tyde, hvis der har været meget uro omkring et projekt, fortæller Jørgen Popp Petersen.

