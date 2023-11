Næsten hver syvende skoleelev har brugt ChatGPT i undervisningen

Chatbotten, som er baseret på kunstig intelligens, er meget bedre end mange havde kunnet forestille sig, og pludselig kan man lave hele skoleopgaver på et øjeblik.

- Der er brug for, at der snart kommer en retningslinje for, hvordan vi skal inkludere det i undervisningen, eller om vi overhovedet skal gøre det, for det er allerede en del af elevernes hverdag.Chatbotten, som er tilgængelig for alle, er designet til at svare på brugernes spørgsmål inden for en bred vifte af emner og er lynhurtig blevet populær.

Han er også en del af en ekspertgruppe, som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) nedsatte i maj for at undersøge, hvordan de digitale hjælpemidler kan påvirke prøverne på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. headtopics.com

Lærerne kan blive usikre på, hvordan de skal undersøge, om eleverne bruger det. Og eleverne kan blive usikre på, hvad de må og ikke må, fortæller han. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye mener, det kan være okay at bruge ChatGPT i undervisningen i nogle sammenhænge.

- Vi skal bare gøre det på en kritisk måde, og hvor vi lærer at forholde os aktivt til det og ikke bare bruge det med hovedet under armen.Men allerede i løbet af den næste måned vil de komme med nogle anbefalinger til, hvordan man kan bruge kunstig intelligens i undervisningen. headtopics.com

