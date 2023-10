Næsten hver anden kvindelige kilde i tv-nyhederne er case

Det halter stadig med fordelingen mellem mandlige og kvindelige kilder i de danske medier. Det understreger et nyt speciale fra Aalborg Universitet.

Specialet konkluderer desuden, at at andelen af kvindelige kilder er højere på DR (39 procent) end på TV 2 (33 procent). Blandt andet kan anklageskrifterne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen oplæses for åbne døre.Det ligger fast efter to kendelser, som er afsagt fredag klokken 12.

TV 2’s samlede omkostninger er faldet med knap en procent i forhold til 2022, og tabet af reklameindtægter kommer derfor som følge af frafaldet af tv-kunder og tilbageholdende annoncører. ”Vi har været igennem en omhyggelig rekrutteringsfase, men da det kom til stykket, var valget af Nicolai indlysende. Han besidder alle de personlige og faglige egenskaber, der er afgørende for at kunne fortsætte udviklingen af vores medier og vores journalistik,” siger Rasmus Emborg, Editorial Director på Watch Medier, i pressemeddelelsen.51-årige Nicolai Raastrup har en baggrund på blandt andet Reuters, Berlingske og Finans. headtopics.com

Münster-prisen går til ”kolleger, der i det forgangne år har gjort sig ekstra bemærket,” og er opkaldt efter Erik Münster, som i mange år var tilknyttet Ekstra Bladet.Landets største ugeavisudgiver, den regionale mediekoncern JFM, lukker fra årsskiftet 11 af sine i alt 53 titler grundet udfordringer på annoncemarkedet.

Over sommeren havde koranafbrændinger i Danmark og Sverige tiltrukket sig stor international opmærksomhed. Regeringen argumenterede for, at det skadede danske interesser og øgede trusselsbilledet mod Danmark. headtopics.com

