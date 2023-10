Næsten alle har det i køkkenskuffen: Populært produkt solgt i Bilka, Føtex og Netto-butikker over hele landet tilbagekaldes

Læge erklærer ældre mand død af naturlige årsager: Kort tid efter, opdager bedemand chokerende fejlHvis du er blandt dem, der for nyligt har lagt vejen forbi Bilka, Føtex og Netto-butikker, så er der god grund til at spidse øre.Batchnummer: L:001595, L:001785, L:001720, L:001744Humlen er, at der er påvist et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider (PA) i produkterne.

Et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider kan være skadelige for dig, hvis du spiser eller drikker dem ofte. Pyrrolizidin alkaloider øger nemlig din risiko for at udvikle kræft. I dette tilfælde er indholdet i produkterne så høje, at Fødevarestyrelsen vurderer, de skal kasseres. Har du allerede spist produkterne, så er der ikke en akut risiko for din sundhed, da det er indtag over længere tid, der betyder noget.

