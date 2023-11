Næste fase af Lynetteholm på plads: Entreprenør anlægger med flere millioner ton sprængsten

Et halvt år efter, at Aarsleff lagde sidste hånd på etableringen af fase 1, går selskabet nu i gang med fase 2, der går ud på at etablere de sidste stykke dæmning på 7 kilometer. Den opgave bliver noget dyrere end forventet, hvilket medførte, at By&Havn havde brug for noget betænkningstid til at finde en vinder. Illustration: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Det bliver Per Aarsleff Holding A/S, der opfører anden fase af den kunstige ø Lynetteholm ud for København. Det har selskabet indgået en aftale med bygherren By & Havn om. Aftalen består af tre entrepriser, som Aarsleff alle har vundet til en samlet kontraktværdi på 2,15 mia. kroner. Entrepriserne går ud på at opføre de østlige, vestlige og nordlige perimetre - et i alt syv kilometer langt stykke dæmning, der er op mod 60 meter i bredden og 16 meter i højden.I udbuddet er bæredygtighed indgået som et element i evalueringen af tilbuddene.

Kontrakterne landede en måned senere end forventet. Det skyldes, at de to bydende selskaber, Aarsleff og Munck, gav for høje bud i forhold til den forventede anlægssum, der ifølge projektets kvartalsrapport fra marts 2023 er to milliarder kroner. headtopics.com

Det skal ses i lyset af, at den forventede pris på det tidspunkt allerede var blevet sat op. Ser man på budgettet fra juni 2022 var den samlede omkostning for fase to angivet til 1,359 mia. kroner. Ifølge en omtale på By & Havns hjemmeside kommer aftalen til at betyde, at anlæggelse af Lynetteholm alt i alt løber op i 4,2 mia. kroner. Det er 459 millioner kroner mere end forventet i forhold til det senest vedtagne budget fra foråret. Der lød budgettet på 3,741 milliarder kroner, så der er tale om en stigning på 12 procent.

