Nægter at forlade området nær fronten

I byen Kramatorsk, der ofte er under russiske missilangreb, nægter en del mødre at evakuere. Deres børn har brug for ekstra pleje under krigen, der sætter alle under pres. Sygeplejersker kommer derfor på hjemmebesøg for at tjekke til børnene

I dag skal Evgeniya Miroshnichenko besøge 22-årige Karina Chernysh og hendes søn på blot to måneder. Karina Chernysh har valgt at blive i Kramatorsk på trods af usikkerheden. Evgeniya Miroshnichenko er en af fire sygeplejersker i Kramatorsk, som tager på hjemmebesøg hos nye forældre. Det er planen, at de skal følge dem i de første tre år af barnets liv. Foto: Stefan Weichert- Nogle vil ikke forlade deres familie. Nogle har ingen penge til at tage afsted... Mange mennesker ønsker ikke at forlade deres hjem, siger Evgeniya Miroshnichenko, der tilføjer, at cirka halvdelen af borgerne i Kramatorsk er blevet efter invasionen.

Der er med jævne mellemrum russiske missilangreb mod Kramatorsk. Et eksempel er den 27. juni, hvor et russisk missil slog ned i en restaurant. Mindst 12 er meldt omkommet. Foto: Stefan WeichertKarina Chernysh tager smilende imod Evgeniya Miroshnichenko i lejligheden. Hun har en række spørgsmål om mulig vaccination af sønnen Timofei, og hun er ivrig for at vide, om han tager på, som han skal. headtopics.com

22-årige Karina Chernysh er blevet tilbage, da hun vil være tæt på sin mand, der er i hæren. Foto: Stefan WeichertEvgeniya Miroshnichenko er tilfreds med Timofeis udvikling. Hun forventer, at han snart kan begynde og sidde. I bilen på vej tilbage på hospitalet forklarer Evgeniya Miroshnichenko, at det selvfølgelig ville være ideelt, hvis mødrene var rejst væk, men at hun forstår dem.

