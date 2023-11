Nægtede at svare på Højlund-sag

Rasmus Højlund fik søndag eftermiddag en negativ hovedrolle, da han begik straffespark i Manchester Uniteds rivalopgør mod Manchester City.

Den danske angriber rev Rodri ned i feltet. Situationen førte til et straffespark, hvor Erling Haaland var sikker fra pletten. Manchester United-manager Erik ten Hag blev efterfølgende spurgt ind til straffesparket, men hollænderen var ikke meget for at snakke om det.

- Straffesparket ændrede kampen. Jeg har ingen kommentarer til det, lød det tørt fra United-manageren.Manchester City endte med at vinde kampen 3-0 og er dermed på tredjepladsen i Premier League - ni point foran bysbørnene fra United, der blot er nummer otte. headtopics.com

Højlund: Forhåbentlig kommer måleneLæs mere her Læs mere ⮕

Højlund begår i straffe i Manchester Citys overlegne derbysejrLæs mere her Læs mere ⮕

Rasmus Højlund begår straffespark i Manchester United-nedtur | NyhederRasmus Højlund fik en uheldig rolle, da Manchester United i dag tabte 0-3 til Manchester City. Læs mere ⮕

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.« Læs mere ⮕

FCN-træner nægtede at give håndLæs mere her Læs mere ⮕

Person stukket ned midt i KøbenhavnLæs mere her Læs mere ⮕