Mystisk seddel fundet hjemme hos formodet massemorder

Næsten præcis et døgn efter massakren onsdag aften i den amerikanske by Lewiston, hvor 18 mennesker blev dræbt, gennemførte politiet torsdag aften en ransagning af Robert Cards hjem i nærliggende Bowdoin.I stedet fandt politiet efter to timers undersøgelse så den omtalte seddel. Hvad, der præcist står på den, vides ikke.

Ifølge CBS News' journalist på stedet har kilder hos politiet dog oplyst, at »der ikke er tale om et selvmordsbrev, men de vil ikke uddybe det mere end det.«Hans bil er dog blevet fundet ved en bådplads små 12-13 kilometer fra gerningsstederne, og hans båd menes at være forsvundet herfra.



