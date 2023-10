Musikalsk Pussy Power: Det kunne gå så galt…Men det gik helt rigtigt

Vejen kan være fyldt med potentielle minefelter, når musik og sangskrivning skal parres med enten teater, performance eller kunstudstillinger.

Det bliver den værste udgave af begge slags og et kunstnerisk kompromis, der så absolut ikke indfrier værkernes potentiale. Kunstens formidlingschef Peter Juul supplerede med grundig baggrund om Justesens kunstvirke og agerede moderator.

Den leverede præcis det, der formentlig var hensigten, at selvom der blev lagt et musikalsk dogme ned for vores måde at fortolke Justesens kunstværk på, så åbnede den også for en dybere refleksion og forstærkede værket.Det er umiddelbart ikke vanskeligt at identificere et slægtskab med Annisette Koppel i Sofie Trolles vokaludtryk og sangskrivning. Der er den samme frihedssøgende vilde natur og intensitet. headtopics.com

Det vil være en skam, hvis Sofie Trolle lader disse to sange gå i glemmebogen efter torsdag aften. De fortjener en studieindspilning.

