Musik kan være smertestillende for spædbørn

»Musik kan have en stressreducerende effekt, hvilket er meget velbeskrevet, og vi har selv lavet flere studier, der viser, at musik kan virke smertelindrende,« fortæller professoren.I studiet var musikken først beskrevet som komponeret af Mozart – men det passer ikke.

Han påpeger dog nogle metodiske fejl i studiet, som han havde gjort anderledes, havde han stået for eksperimentet: Men de ville muligvis stadig kunne regne ud, om der blev spillet musik eller ej ved at kigge på børnene, og det kan have påvirket deres vurdering, påpeger Peter Vuust.

De metodiske fejltrin er dog ikke så slemme, at det diskvalificerer forskernes resultater, understreger han. »Men de resultater har sidenhen vist sig ikke at kunne tilskrives Mozarts musik som sådan, men mere den opkvikkende effekt, som musik kan have.«

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: AI gjorde det muligt: For første gang i 53 år udgiver Beatles ny musikEn særlig ny teknologi har gjort det muligt at rense John Lennons stemme fra en demo-version af sangen i 1970'erne.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Danske Sofia: Sådan blev jeg stripperEkstra Bladets underholdningsredaktion er først med det sidste om de kendte fra ind- og udland og skriver begejstret og kritisk om film, tv, musik og meget

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Annoncørbetalt indhold: Er du Danmarks største reality-fan?Ekstra Bladets underholdningsredaktion er først med det sidste om de kendte fra ind- og udland og skriver begejstret og kritisk om film, tv, musik og meget

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Kom med Kjeldbjerg eksklusivt bag Robinson-kulisserneEkstra Bladets underholdningsredaktion er først med det sidste om de kendte fra ind- og udland og skriver begejstret og kritisk om film, tv, musik og meget

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

VIDENSKAB.DK: Kig op i november: Se planeterne stå på linje, og oplev to stjerneskudssværmeI den kommende måned kan man med en beskeden stjernekikkert spotte Uranus og bevidne flere stjerneskudssværme. Og så er der nyt op vores solsystems gaskæmper, Jupiter og Saturn.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕

VIDENSKAB.DK: Musik kan være smertestillende for spædbørnI et nyt studie oplevede spædbørn, der blev stukket med nåle, mindre smerte, når de lyttede til rolig musik.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕