Mus kastes ind i McDonald's restaurant i Glostrup

Men dette er ikke den eneste McDonald's, der er blevet ramt. I Glostrup fik fastfoodgigantens restaurant kastet mus ind. Det fremgår af en rapport fra Fødevarestyrelsen fra et besøg fredag 3. november. 'Set videoovervågning der viser, at mus kastes fra kasse ind af DT2 vindue og løber herfra ud i produktion og serviceområde. Virksomheden lukker øjeblikkeligt restauranten og kontakter autoriseret skadedyrsbekæmper,' skrives der i»Jeg kan bekræfte, at der har været en hændelse.

Den er meldt til politiet, og vi har derfor ikke yderligere at tilføje,« lyder det fra kommunikationschefen hos McDonald's, Fannie Pramming. Hvor rottekastet mod McDonald's i Odense relaterede sig til den nuværende konflikt i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina, vides det ikke, hvad motivet for mussekastet mod McDonald's i Glostrup er

:

