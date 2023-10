MT Højgaard beslutter at afhænde aktiviteter i udlandet på grund af tab

MT Højgaard har besluttet at skille sig af med koncernens aktiviteter i udlandet på grund af tab, især i Grønland. Topchefen Henrik Mielke nævner, at de i 2020 skrev under på tre store fastprisaftaler.