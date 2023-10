Mortergranat fundet - fik hurtigt tilkaldt politiet

I tirsdags blev der gjort et noget anderledes - og meget farligt - fund under noget gravearbejde i Astrup ved Hjørring. Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Her blev der således fundet en mortergranat, og den snarrådige anmelder gjorde hurtigt opmærksom på det, fik stoppet arbejdet og tilkaldt Nordjyllands Politi. Herefter blev sagen videregivet til Ammunitionsrydningstjenesten (EOD), som bekræftede, at der var tale om en mortergranat. Herefter stod EOD for borskaffelsen af den.Nordjysk politihund gik i døden og reddede amerikansk betjents liv – og det hele begyndte i Tylstrup- Nu er du taget herfra, Leo.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

TV2Nord »

'Fremtiden': Danmarks travleste rute bliver grønKlik og læs mere Læs mere ⮕

Skorsten væltet og brudt i brand: Beredskabet trækker sig tilbage af hensyn til sikkerhedenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Mikkel har opsat flere hundrede nisser: - Jeg går og giver dem navneKlik og læs mere Læs mere ⮕

Efter vandskader: Sådan klarede supersygehuset stormenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Nordjysk borgmester vil ændre kommunes navnKlik og læs mere Læs mere ⮕

Beskæftigelsesminister om asbest-sager: Fængselsstraf er en mulighedKlik og læs mere Læs mere ⮕