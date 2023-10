Mortens Ørsted-aktier er faldet 60 pct. - derfor vil han ikke sælge dem

Tusindvis af danske privatinvestorer ejer aktier i vindmøllegiganten Ørsted, der siden årsskiftet er blevet mere end halveret.Han købte sine første aktier i Ørsted tilbage i 2019. Dengang lød kursen på 1050 og den selvstændige it-konsulent købte for 100.000 kr.

»Jeg er da lidt irriteret. Dags dato har jeg et afkast på minus 60 pct. Så det er forholdsvis skuffende,« siger han til Euroinvestor.»Men jeg sidder med en 10-årig investeringshorisont. Jeg tror 100 pct. på, at der skal laves mere grøn energi, og jeg tror, at offshore-vind (vindmøller på havet red.) har en betydelig plads her.

Ørsted-aktien begyndte for alvor at tabe højde i sensommeren, da selskabet den 29. august sent om aftenen kunne fortælle, at energimastodontens forretninger i USA er udfordret af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og høje renter. headtopics.com

Samtidig meldte selskabet ud, at der var mulighed for yderligere nedskrivninger, hvis den negative udvikling ville fortsætte. Nedskrivningerne ville kunne løbe op i 16 mia. kr. Morten Simonsen har heldigvis ikke lagt hele sin formue i Ørsted-aktier. Til at starte med udgjorde de omkring 15 pct. af hans portefølje. I dag udgør de 3 pct.

