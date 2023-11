Mors-Thy fik genrejsning i stort comeback mod Sønderjyske

Mors-Thy Håndbold leverede endnu et stort comeback. Søndag eftermiddag var det Sønderjyske, der stod for skud, da Mors-Thy vandt med cifrene 33-31.Mors-Thy Håndbolds sejrsstime på syv blev stoppet i forrige kamp, da holdet kollapsede mod Ribe-Esbjerg. Det var klubbens første nederlag i halvanden måned, men søndag fik de genrejsning mod SønderjyskE på hjemmebane i Sparekassen Thy Arena.

Topscorere, Sønderjyske: Morten Bjørnshauge 6, Andreas Lang 5, Nicolaj Jørgensen 9, Mors-Thy: Marcus Midtgaard 9, Frederik Tilsted 8 Sønderjyske kæmpede sig tilbage i kampen til stillingen 10-10, kaldte Mors-Thy cheftræner Niels Agesen for en timeout. Efterfølgende havde hjemmeholdet svært ved at score på sønderjydernes målmand Kasper Larsen. Især efter Henrik Toft Hansen måtte udgå med en skade. Men Mors-Thys Rasmus Henriksen viste ad flere omgange, at han også var en svær mand at passere.

Storspillende Marcus Midtgaard og Frederik Tilsted forsøgte at få sit Mors-Thy Håndbold tilbage i kampen, og Svend Rughave i målet lavede flere vigtige redninger. Efter 13 minutter var stillingen 23-24 og Sønderjyske måtte holde timeout.Kampen var endnu engang et spørgsmål om en enkelt scoring og Bette Balkan krydsede fingre for et Mors-Thy comeback. headtopics.com

Med tre minutter igen havde Mors-Thy Håndbold muligheden for at komme i front. Denne gang var det Mads Svane Knudsen, der ellers var ramt af en skulderskade i første halvleg, som scorede. Sønderjyske var tydeligt chokerede, og selvom der blev forsøgt en timeout, var det ikke nok. Mors-Thy fik tildelt et straffekast i sidste minut, og Frederik Tilsted scorede med bravur.

