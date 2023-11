Mor bliver kritiseret for at få fjernet sit barns modermærker med laser: ‘De kender ikke årsagen’

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforDet er præcis, hvad der skete med moderen i denne historie. Hun blev tvunget til at træffe en meget svær beslutning om sit barns helbred, som kostede en høj pris.

Brooke Atkins er en 33-årig mor, der bor med sin familie på Gold Coast, Queensland, Australien. Ubevidst blev hun berømt online for en beslutning, hun tog vedrørende sin søn Kingsley. Da den lille dreng blev født, bemærkede både læger og forældre en mørk plet i hans ansigt - et stort modermærke, der dækkede halvdelen af ​​hans ansigt.

Brooke ønskede ikke, at hendes søn Kingsley skulle risikere neurologiske komplikationer eller synsproblemer. Sammen med sin far, Kewene Wallace, besluttede de at fjerne mærket gennem flere operationer. headtopics.com

"Da han blev født, blev vi henvist til dermatologisk og vaskulær afdeling på Queensland Children's Hospital," sagde Brooke til den britiske avis Metro. Hun fortsætter: "Der forklarede de vigtigheden af ​​laserbehandling under sådanne forhold. Behandlingerne var ikke beregnet til at fjerne modermærket, men snarere for at holde huden sund og forhindre yderligere skade på det omkringliggende område."

Lille Kingsleys vej til bedring begyndte. Men da moderen delte oplevelsen på nettet, reagerede mange negativt. De mente, at parrets beslutning var overdreven, og at operationen blev foretaget mere af æstetiske årsager end af helbredsmæssige årsager. Dette var dog ikke tilfældet, og Brooke blev såret over at læse alle anklagerne mod hende. headtopics.com

