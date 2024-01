Mogens Lykketoft rystet over Israels handlinger

Var to dage efter Hamas' brutale angreb og drab på 1.200 israelere, to dage efter den sorteste lørdag i Israels historie. Men som alle andre vidste vi, at denne gang var det anderledes. Få danskere har beskæftiget sig mere med Israel-Palæstina-konflikten end Mogens Lykketoft.

Han har besøgt landet fire gange og brugt ufattelige mængder af sin tid på at diskutere vejen mod fred med folk som Shimon Peres, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas og Ron Pundak - den dansk-israelske fredsaktivist, der var en af drivkræfterne bag Oslo-aftalen i 1993. Måske derfor var han i særlig grad rystet efter den 7. oktober. I hans øjne havde Benjamin Netanyahus skiftende regeringer i årevis obstrueret alle forsøg på en meningsfuld fredsdialog ved massivt at udvide bosættelserne på Vestbredden, indhegne Gaza og skabe uværdige og ydmygende liv for alt for mange palæstinensere





