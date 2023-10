Mobil dæmning bryder sammen i Aabenraa Havn

Klokken 00.06 natten mellem fredag og lørdag bryder den mobile dæmning, watertube, på Aabenraa Havn sammen.

Watertubes på havnen i Aabenraa, som altså ikke modstod presset, da vandstanden nåede historiske højder over midnat, natten til lørdag.Efter varslingen begynder telefonerne at kime på 114. Mange sønderjyder forstår ikke, hvorfor de skal søge væk fra deres hjem og evakueres.Kort tid efter - klokken 00.32 - kommer så kontraordre fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er korrekt, at der kom et forkert link ud i advarsel via S!RENEN. Dette link er nu fjernet fra systemet,Det nuværende sirenevarslingssystem blev iværksat i 1989, og frem til 1994 blev der opsat godt 1.000 sirener, der dækker byområder med over 1.000 indbyggere, svarende til en potentiel dækning af ca. 80 pct. af befolkningen. headtopics.com

De blå områder omkring Aabenraa Havn var natten mellem fredag og lørdag oversvømmet. Men mange borgere langt fra havnen fik beskeder om at forlade deres hjem.Beskeden går så til de fire danske mobiloperatører, TDC NET, 3, Telia/Telenor, som så har til opgave at få politiets afgrænsede geografiske område til at matche bedst muligt med de mobilmaster, der er i området. Så sendes beskeden ud via cell broadcast-teknolologi.

Efterhånden som mobilmasterne er blevet genindkoblet i løbet af lørdagen, har de sendt ophobede beskeder ud – herunder varslingen fra natten til lørdag.Teknisk bør det ikke kunne ske, da mobilmaster kun sender varslinger, så længe varslet er aktivt. Går strømmen før eller midt under en varsling, vil den enkelte mobilmast tjekke om varslingen fortsat er aktiv, når strømmen er tilbage. headtopics.com

