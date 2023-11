Mistede livet i skrækulykke: Adam Johnsons forlovede bryder tavsheden

Den amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede på tragisk vis livet i en skrækulykke lørdag aften.Det sker i'Min søde, søde engel. Jeg vil savne dig for evigt og elske dig for altid,' skriver hun til et billede af den tidligere NHL-spiller.The AthleticAdam Johnson har en lang karriere bag sig. Fra 2018 til 2020 fik han kampe i NHL for Pittsburgh Penguins.

Den tidligere NHL-spiller forsøgte herefter at komme på benene og skøjte ud til siden, mens han tog sig til halsen efter sammenstødet, hvor en stor blodpøl havde ramt isen. Kampen mellem Nottingham Panthers og Sheffield Steelers blev afbrudt, da Johnson faldt om og hurtigt fik hjælp på isen af lægestaben og personale, inden han blev hastet til hospitalet., at Adam Johnson døde som følge af sine skader på halsen.

Søndag eftermiddag var Adam Johnsons klubkammerater sammen med hundredvis af fans tilbage ved arenaen og lægge blomster til ære for Johnsons minde, viser billeder på

