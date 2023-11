Mistænkt i Sabrinas voldtægtssag afhørt ét minut over telefonen: Nu får politiets efterforskning hård kritik

Det sker om natten på en trappesten foran en købmand i en mindre midtsjællandsk landsby. Sammen med hende står den ven, hun rystende og grædende har ringet til, mens hun løb fra sit hjem en halv time tidligere.

Den bekendte og Sabrina har begge været i byen, men hver for sig. Det er en festlig aften. Sabrina vurderer selv, at hun drikker omkring otte øl, og da hun endelig går hjem, er hun træt. På det her tidspunkt har Sabrina fået ordineret sovemedicin, så sådan en pille tager hun også, da hun kommer hjem.

DR har igennem længere tid afsløret politi- og myndighedsfejl i sager om personfarlig kriminalitet, herunder voldtægt, hvilket har ført til lov- og procedureændringer.Siden er der fortsat med at komme nye sager frem. headtopics.com

- Da det imidlertid fremgår af din forklaring, at I efterfølgende har haft en korrespondance via Snapchat, hvor X (mandens navn, red.) skulle have skrevet noget i retning af, at han ikke ønskede at gå over dine grænser, har jeg valgt at lægge til grund, at han nægter sig skyldig.- Det er jo ordet undskyld, der beskriver hele sætningen, altså at han ved, han har gjort noget forkert, og det er han ked af, siger Sabrina.

- Når det handler om alvorlige sager, så er det ikke godt nok at ringe op ét minut og give en mulighed for, om man vil udtale sig eller ej. Der er man nødt til at bruge tiden til at opsøge eller tage personen ind på stationen. headtopics.com

- Når man også tænker på, at manden ikke selv mener, at han har været afhørt (i telefonen, red.), eller i hvert fald ikke har forstået, at det var det, der skete, så har det ikke gjort så stort et indtryk. Og det mener jeg, at politiet skal gøre i sager om personfarlig kriminalitet, siger hun.Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til DR, at de ikke kunne komme videre med sagen, fordi den manglede tekniske beviser og stærke vidneudsagn.

