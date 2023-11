Minister vil finde løsning på 'uforklarligt skævt' miljø blandt iværksættere

Erhvervsminister Morten Bødskov mener, at køn gør en forskel, når det kommer til iværksætteri i DanmarkDet kan være svært nok at springe ud som iværksætter, men for kvinder er det oveni sværere at få økonomisk støtte.Kapital er vigtig, for at iværksætteres virksomheder vokser sig større.

- Det her er uforklarligt skævt. Konsekvensen er, at vi ikke får skabt de virksomheder, vi kunne, at vi ikke får skabt de arbejdspladser, vi kunne, og vi taber vækst, som helt sikkert vil komme ud af de mange dygtige kvindelige iværksættere, siger Morten Bødskov.Men kun to procent af den rejste kapital er gået til virksomheder stiftet af en eller flere kvinder, mens 89,5 procent er gået til virksomheder stiftet af en mand eller flere.

Det kunne godt være, at der er et kulturelt problem. Det tror jeg, det er, når tallene er så lave, som de erEn af årsagerne kan være, at få kvinder stifter virksomhed inden for de erhverv, der typisk modtager risikovillig kapital som for eksempel inden for teknologi. headtopics.com

I regeringsgrundlaget er der lovet 300 millioner kroner til feltet, men i august øgede regeringen beløbet til 1,5 milliarder kroner.Morten Bødskov har i den seneste tid opholdt sig meget i iværksættermiljøet for at få klarlagt, hvilke udfordringer de møder.

Regeringen vil med strategien også justere skattelovgivningen, gøre det lettere at tiltrække talenter, og uddannelsessystemet skal have mere fokus på at skabe egne virksomheder.- Ja, det tror jeg. Jeg har meget svært ved at se, at det ikke er en forklaring, og det overrasker mig. Derfor tror jeg, at vi har behov for at se på, hvordan de kan forstærke mulighederne for at være kvindelige iværksættere, siger han. headtopics.com