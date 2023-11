Minister skal i samråd efter TV 2-dokumentar om svigt på bosteder

- Jeg bliver rasende over at se det menneskesyn, der ligger til grund for, at man opfører sig på den her måde. Der er tale om psykisk vold og manipulation af borgere, som er fuldstændig prisgivet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter:

Optagelserne afslører blandt andet en situation, hvor en ung, multihandicappet mand gjorde skade på sig selv ved at slå sig selv i hovedet. Lyden af slagene var høje og tydelige, og den selvskadende adfærd var ifølge mandens papirer et tegn på, at han ikke blev stimuleret tilstrækkeligt.

Da medarbejderen efter et stykke tid reagerede på lyden af slagene, rejste han sig og kørte beboeren ind på sit værelse. Fire minutter senere kom medarbejderen, som er pædagogisk elev, tilbage og satte sig i personalestuen.

Her forventer hun sammen med kommuner, regioner, handicaporganisationer og faggrupperne at drøfte, hvordan kvaliteten løftes. Dokumentaren har fået Enhedslisten til at kalde socialministeren i samråd. Det fortæller partiets retsordfører, Rosa Lund, til TV 2.

Hun mener, at det specialiserede socialområde længe har haltet bagefter og været underprioriteret. Derfor er det nødvendigt at tilføre flere penge, så uddannelsesniveauet kan øges og lønnen hæves, lyder det.

- Regeringen skal handle nu. I årevis har der været snak og snak. Vi har godt vist, der har været problemer, men regering efter regering har undladt at handle på det. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Malene Harpsøe.Det er svært for kommunerne at finde kvalificeret arbejdskraft, hvad skal de stille op, hvis de har et botilbud, men ikke kan finde personale?

