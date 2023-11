Minister kalder VM i Saudi-Arabien 'sørgeligt', men Danmarks milliardhandel med oliestaten vokser

Mens udsigten til et VM i Saudi-Arabien vækker opsigt og bekymring hos kulturministeren, er Danmarks samhandel med oliestaten stigende i disse år.viser tal fra Danmarks Statistik Så man kan godt samarbejde erhvervsmæssigt, men i forhold til fodbold er det noget andet, eller hvordan skal jeg forstå det?

- Dem forventer jeg selvfølgelig, at Saudi-Arabien respekterer, siger Jakob Engel-Schmidt og henviser til erhvervsminister Morten Bødskov for spørgsmål omkring dansk import, eksport og samhandel med Saudi-Arabien., der nu er underskrevet af 36 lande, som understreger behovet for større gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisationer, når der vælges værter til sportsbegivenheder.

- Sørgeligt nok sidder Danmark ikke med i den komité, der skal være med til at vælge, hvilket land der skal være vært for VM i fodbold. Nogle af de lande, vi har arbejdet sammen med og som har underskrevet erklæringen, er i klart mindretal, siger han.

