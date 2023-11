Minister afviser at gribe ind over for bus- og togbilletters himmelflugt

I stedet for kollektiv transport vil transportminister Thomas Danielsen hellere tale om kollektiv mobilitet. Hvis billetpriserne på kørsel med bus og tog skal ned, må trafikselskaberne låne penge af staten, mener regeringen.

Det står klart efter et samråd i Folketingets Transportudvalg i sidste uge med transportminister Thomas Danielsen (V). Trafikselskaberne er hårdt økonomisk trængte – på grund af lange perioder med høj inflation og stigende energi- og brændstofpriser, og færre billetindtægter på grund af færre passagerer under coronapandemien.Et to-zoners 30-dages pendlerkort stiger med 13,3 procent – fra 450 kroner til 510 kroner.

– Det kan lyde tillokkende at afsætte penge til at imødegå de planlagte prisstigninger i den kollektive transport. Men det har en pris, advarer transportministeren. Transportministeren konstaterer, at tidligere opfordringer om at gøre den kollektive transport billigere er blevet droppet, fordi “hullet i statskassen ville blive for stort”.Trafikselskaberne må altså låne, hvis de mangler penge. Flere penge fra staten til at holde hånden under den kollektive transport er nemlig ikke vejen frem, mener ministeren. headtopics.com

– Vi kan ikke fortsætte med at køre med halvtomme busser, der ikke er økonomisk rentable. Vi skal virkelig tænke ud af boksen, hvis vi skal finde løsninger på fremtidens mobilitetsudfordringer.: Alle øer, der er mindre end Bornholm, får mulighed for ophæve taxaloven, så de lokale beboere får ret til at køre med passagerer.

Målet med lovændringen er, at “… fjerne barrierer og dermed gøre det nemmere og billigere at køre med andre mod betaling på øerne. Det er den enkelte bilejers ansvar at have de rette forsikringer og at følge skattereglerne”. headtopics.com

