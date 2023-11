Miniput sender Bayern München ud af den tyske pokalturnering | Seneste sport

Efter at have spillet 1-1 med Vejle i både den ordinære og forlængede spilletid, trak spillerne fra den sjællandske klub det længste strå i den efterfølgende straffesparkskonkurrence, og dermed har klubben booket billet til kvartfinalen.Holdet fra Midtjylland vandt onsdag aften hele 5-1 på udebane mod Hvidovre.

21-årige Cecilie Brandt var en del af den seneste landsholdssamling i oktober, og hun er i alt noteret for 17 landskampe. Claus Olsen fortsætter i bestyrelsen, men formandsposten vil fremadrettet blive varetaget af direktør i Carlisle Capital Corporation, den 65-årige amerikaner William Harrison Binnie, der også er kendt som Bill Binnie.- Om fem år tror jeg, at vi er en integreret del af Superligaen, og at vi kan begynde at arbejde os hen mod top 6, siger Claus Olsen.

Men det er endnu uklart om Saudi-Arabien ønsker at afholde VM om vinteren, som man så det ved den seneste VM-slutrunde i Qatar. Sommeren er nemlig også en mulighed. Det siger Yasser al-Misehal, som er præsidenten i Saudi-Arabiens fodboldforbund, Saaf.

- Det er gode tanker fra DIF, der også ligger i tråd med vores anbefalinger i ATK (Aldersrelateret Træningskoncept, red.), lyder det fra Lars Balle Christensen i et skriftligt svar til DR Sporten. Ikke siden 2018 har en dansk herredouble været så langt oppe, og ikke siden 1993 er det blevet til fem turneringssejre på samme niveau som Skaarup og Astrups i løbet af samme år.- Det er en historisk og fantastisk præstation, som ikke er set i nyere tid. Jeg må erkende, at jeg er overrasket. Jeg havde ikke troet på, at de ville kunne tage så stort et skridt op i niveau og ranglisteplacering i så sen en alder.

