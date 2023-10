Millioner af skattekroner i EU er gået til fiktive projekter

Igen, igen, igen er millioner af skattekroner i EU gået til fiktive projekter. For 29. år i træk kritiserer EU's egne revisorer, at der er rod i regnskaberne.For 29. år i træk er der rod i EU’s regnskaber. Det konkluderer EU’s revisionsret, der holder øje med, om EU’s penge bliver brugt korrekt, i deres

EU-revisorerne skriver blandt andet i deres rapport, at ud af EU’s budget for 2022 på 1,46 trillioner kroner var “… den samlede fejlforekomst var væsentlig, da den lå på 4,2 procent”. Det er en drastisk stigning i forhold til året før, hvor det “kun” var tre procent af de mange trillioner, der blev brugt forkert.

– Det er jo næsten tegneserieagtigt at læse om landbrugsstøtte til citronplantager, der viser sig slet ikke at eksistere, eller kemiproducenter, der har fået millioner i uberettiget støtte. Det ville næsten være morsomt, hvis det ikke var fordi, svindlen betyder, at der er færre penge til samfundets svageste og klimaet, påpeger Nikolaj Villumsen. headtopics.com

En polsk kemifabrik har fået EU-støtte uden at være berettiget til det. EU har også givet støtte til et kulturcentrum, der endnu ikke er blevet åbnet for offentligheden, på trods af at EU har betalt for renovering og møbler for flere år siden.Herudover giver EU milliarder af kroner til at fremme kødindustrien, selv om både folkesundheden og klimaet ifølge eksperter vil have godt af mindre kød.

Og landbrugets brancheorganisation i Flanderen, Belgien, har fået næsten 18 millioner EU-kroner til at gennemføre en kampagne for frosne pomfritter.

