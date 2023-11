Millionbeløb på vej til omstridt sygdom: 'Det er et stort gennembrud, men vi kan ikke slappe af endnu'

Internationale sundhedsorganer som NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) fraråder i en rapport fra 2021 den danske model.En kritik, der blandt andet lyder på, at den danske tilgang til sygdommen både har forværret patienternes tilstand, og bidraget til at stigmatisere patienter og pårørende i sundhedsvæsenet.

»Det er første gang i adskillige år, at jeg får en snert af optimisme på hele ME/CFS-sagen. Jeg betragter det her som et lille hul, der bliver slået i dæmningen af tavshed og vilje i forhold til at se på internationale erfaringer,« siger Peder Hvelplund og fortsætter:

Siden september sidste år har B.T. skrevet om landets ME/CFS-patienter. Mere end 200 patienter og pårørende patienter har i den forbindelse fortalt enslydende fortællinger om svigt, stigmatisering og ikke mindst forværring af deres tilstand i det danske sundhedsvæsen.

Det er selvom, at de internationale sundhedsorganisationer, som NICE (den engelske ækvivalent til Sundhedsstyrelsen, red.) anerkender sygdommen som en alvorlig, neurologisk sygdom - og direkte fraråder den danske behandling. Her lyder det blandt andet, at netop overanstrengelser kan forværre ME/CFS-patienters symptomer.

»Nu skal vi opretholde presset, så vi får det store gennembrud. Dem, der har været i håbløshed har fået et håb om, at der kommer forbedringer. Det skal vi presse på for, at de får.«

