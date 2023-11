Milliardær fik en depression: Nu bruger han en formue og spiser 111 piller dagligt i jagten på det evige liv

Han spiser 111 piller om dagen, har fået transfusioner med sin søns blod og sover med en maskine på sin penis, der skal måle, hvor mange erektioner han får om natten.

Emnet var hans opsigtsvækkende projekt Blueprint. Et projekt, hvor han lever efter ekstreme diæter, træningsplaner og andre overraskende tiltag i et forsøg på at nedsætte sin krops alder – den såkaldte biologiske alder – og derved leve længere.Projektet har vakt kæmpe opsigt både i udlandet og herhjemme og inspireret en masse andre – blandt andet den danske kendis Emil Thorup, som B.T.

I 2016 stiftede han selskabet Kernel, der skaber teknologi, der kan måle hjernens aktivitet. Han håber, at teknologien en dag kan bruges til at opfinde metoder til at helbrede mentale sygdomme – ligesom han håber, den kan bruges i forskningen af Alzheimers blandt andet. headtopics.com

Johnson begyndte at prioritere sin søvn, spise flere grøntsager og droppe den selvdestruktive adfærd. Og så udviklede det sig. Foruden de mange daglige kosttilskud, består hans daglige rutiner blandt andet af at sove med en kasket, der afgiver infrarødt stråling til hans hoved. Og så var der dengang, han fik en blodtransfusion med sin teenagesøns blod. Men det er Johnson gået væk fra, for det havde ikke den ønskede effekt.

»Jeg har en gennemsnitlig erektion på to timer og 12 minutter hver nat. Hvis jeg var 18 år, så ville det være tre timer og 30 minutter,« forklarer han til Time Magazine. Og så er der den specielle træning, han udsætter sig for, og den specielle diæt, som primært består af broccoli, blomkål, linser og en masse olivenolie. headtopics.com

