Miljøministeren: Vi skal møde forskernes kvælstofmål

27-10-2023 15:46:00 / Kilde: ingdk

I et samråd torsdag satte Miljøminister Magnus Heunicke (S) nu tal på, hvor stor den kommende kvælstofreduktion, heriblandt fra landbruget, skal være. Han lægger op til, at forskeres estimat på en reduktion på 18.000 ton kvælstof skal være målet for reduktionen, hvilket betyder, at den årlige udledning skal nedbringes til 38.000 ton om året.