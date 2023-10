Miljøminister lover flere penge til oversvømmede områder: 'Det gør stort indtryk på mig'

Christiansborgs polerede gulve var skiftet ud med splattet mudder, da miljøminister Magnus Heunicke (S) var forbi Præstø og Roneklint på Sydsjælland i eftermiddag.

Her besøgte de flere af de steder, der har oplevet voldsomme skader efter den kraftige østenvind, der for en uge siden skubbede massive mængder vand i den sydlige del af Østersøen.I sommerhusområde har de sejlet fra hus til hus i dag: Diget forhindrer vandet i at løbe væk

Turen gjorde stort indtryk på miljøministeren, og nu melder han ud, at der er brug for hjælp til de områder, der blev ramt. Han peger blandt andet på, at staten skal hjælpe med den tekniske bistand. Men han siger også, at der er mere statslig hjælp på vej i form af finansiering. headtopics.com

Selvom stormen blev kaldt en 100-årshændelse, så understreger ministeren, at havstigningerne på grund af klimaforandringerne betyder, at der i fremtiden skal mindre til, før vi oplever en ny stormflod.

Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S) er glad for, at ministeren er klar til at kigge på finansielle løsninger til området.

