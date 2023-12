Miljøkatastrofe truer nær Randers

Mennesker og maskiner arbejder i døgndrift på at undgå en kæmpe miljøkatastrofe ved Ølst nær Randers. Store mængder forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste er på vej ned i den nærliggende Alling Å, men det er ikke virksomheden selv, der står for det omfattende arbejde med at afværge katastrofen. Nordic Waste har nemlig kastet håndklædet i ringen og overladt det slidsomme arbejde til Randers Kommune





