Mikrobiomun kontrol edilmesiyle tehlikede olan mercan resiflerinin kurtarılması mümkün olabilir

Ved at ’styre’ deres mikrobiom kan vi måske redde de truede koralrev, som huser 1/4 af alle verdens fiskearter. Metoden kan også bruges til at hjælpe truede dyr.





Videnskab.dk » / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Camilla var vidne til 'dyremishandling' hos Helgstrand: - Vi skulle være hårde ved hesteneKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

Migranter fryser ved den finske grænseNogle migranter er iført vinterjakker, men de fleste kommer gående i tyndt tøj og sneakers. Migranterne, der kommer ind i Finland, fryser.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Forsker: Regeringen oversælger miljøgevinst ved at udtage lavbundsjordeBare fordi udtagning af et givent område med lavbundsjord har en positiv effekt på klimaet, betyder det ikke, at det samme gælder for effekten på vandmiljøet, mener AU-forsker.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Antal indlagte med RS-virus stiger markant — Anja Weis' søn var ved at give opAnja Weis' søn på fire måneder blev indlagt sidste år efter smitte med RS-virus flere gange over nogle måneder.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Israel er ved at drage sit sidste åndedrag!Israel har mistet meget, både med hensyn til sit militært overlegne image og med hensyn til at forsøge at holde den palæstinensiske side ude af ligningen og give indtryk af, at fred er mulig uden at nå frem til en aftale med det palæstinensiske folk, skriver Osama Al-Habahbeh.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Klimamodeller bag topmøde har stadig huller: Her er, hvad vi ved med sikkerhedI anledningen af COP28 tager Ingeniøren et grundigt kig på grundlaget for forhandlingerne i Dubai, nemlig de klimamodeller, der ligger til grund for den forventede globale opvarmning - og de medfølgende konsekvenser.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »