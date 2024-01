Mikkel Hansen får mindre spilletid ved EM

Danmark har spillet seks kampe ved EM indtil videre. Mikkel Hansen er noteret for 49 minutter – og hvis man tager kampen mod Grækenland ud af ligningen, hvor Hansen sad over, har Hansen spillet knap ti minutter i gennemsnit. Det er ikke en statistik for spilletid, som vi tidligere har set noteret ud for den danske stjerne. Ikke desto mindre har det været tilfældet med dette EM, hvor en fast plads i startopstillingen ikke har været givet.

Det står i skærende kontrast til de omtrent 15 seneste år på landsholdet, hvor Mikkel Hansen har været en af, hvis ikke den helt bærende spiller på holdet.Landstræner Nikolaj Jacobsen fortæller, at det er den rolle, som Mikkel Hansen må affinde sig med lige nu. - Der er virkelig mange dygtige spillere, og som jeg også sagde sidste år, havde rollen også været anderledes til VM, hvis Lauge ikke var blevet skadet, og Mikkel havde også fået flere pause





