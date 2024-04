Migrantarbejdere i Danmark: Uanmeldte arbejdsulykker er et problem

Mandag den 22. januar var beskæftigelsesministeren indkaldt til samråd om migrantarbejderes forhold i Danmark. Her krævede folketingsmedlemmer og fagligt aktive svar på, hvad regeringen vil gøre for at komme uanmeldte arbejdsulykker blandt migrantarbejdere til livs. En rapport fra Aalborg Universitet (AAU), udgivet sidste år, konkluderede, at arbejdsforholdene for migrantarbejdere var særdeles farlige.

Særligt arbejdsulykker var et problem, da de sjældent blev anmeldt, når de involverede migrantarbejdere. Medier har bragt flere artikler, der viser, hvordan arbejdsgivere forsøger at skjule arbejdsulykker, så de ikke behøver at anmelde dem. Og som også viser de konsekvenser, det kan have for migrantarbejdere, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på en dansk arbejdsplads. Eksempelvis blev den polske bygningsarbejder Janusz Kwiatkowski fyret, da han ville anmelde en arbejdsulykke

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



Arbejderen / 🏆 25. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Sparekassen Danmark opnår rekordresultatSparekassen Danmark - tidligere Sparekassen Vendsyssel - har opnået sit største resultat nogensinde. Der er også vækst på andre områder som antal kunder, medarbejdere og afdelinger. Fusionen med Totalbanken har også bidraget positivt til resultatet.

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »

Demonstrationer i 12 byer i Danmark kræver våbenhvile og nødhjælp til GazaDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Gigantisk interesse for ny fransk model: 'Kan blive et kæmpe hit i Danmark'Gigantisk interesse for ny fransk model: 'Kan blive et kæmpe hit i Danmark'

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Norlys' køb af Telia Danmark godkendt: Forpligter sig på at give konkurrenter adgang til fibernet»Vi har været bekymrede for, at Norlys’ køb af Telias danske forretning ville stille forbrugere, som køber bredbånd eller mobiltelefoni ringere.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Motorbloggen mødte to elbiler fra Toyota, der var på besøg i DanmarkUnder store lagner havde Toyota gemt to elbiler. Eller rettere sagt, så havde selskabet gemt mockups af, hvordan to kommende Toyota-elbiler kunne komme til at se ud. De to modeller var blevet fragtet til Søborg, uden for København, og den samlede danske bilpresse fik mulighed for at se dem tæt på.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

En social deroute kan ske på mange måder i dagens DanmarkDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »