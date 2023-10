Midt i politisk farvel meddeler Jakob Ellemann-Jensen, at han skal være far igen | Nyheder

Da eksformanden mandag sagde farvel til dansk politik, lød det også fra Ellemann, at han glæder sig til at være mere sammen med sin familie igen.

Siden marts 2022 har det været forbudt for piger over 12 år at gå i skole i Afghanistan. En beslutning, der kom fra Talibans øverste leder, Habitullah Akhundzada.Anna Danielsen GilleDen 52-årige var tiltalt for at have udsat sin kone og sine i alt seks børn for vold og mishandling i flere år. Han var også tiltalt for trusler på livet mod konen og et af børnene.Og nu er han altså dømt.

Alle tre er blevet beskadiget af "ydre påvirkning", har både svenske, estiske og finske myndigheder sagt. De to telekommunikationskabler menes også at være blevet påført skader den 7.-8. oktober. Her er samme skib også mistænkt for at være årsag.Anklagemyndigeden skal nu afgøre, om man vil gennemføre sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen for delvist åbne døre.Borgerne i Odder opfordres til at tage sand, skovl og strips med hjem til weekenden for at sikre deres hjem mod oversvømmelser. headtopics.com

I en video ses gerningsmanden køre på en rød/rødlig cykel med en stor fladskærm spændt bagpå. Optagelsen er fra den 21. oktober - dagen efter voldtægten og voldtægtsforsøget. - Hver dag laver vi aftaler om at udtage lavbundsområder eller give tilskud til skovrejsning, hvor man fjerner landbrugsjord. Vi tøver ikke, og det er mit ansvar, at det bliver til noget, fastslår miljøministeren.Slovakiet har besluttet at stoppe landets militære støtte til Ukraine, og det skaber nu usikkerhed om, hvorvidt det får betydning i en dansk kontekst.

