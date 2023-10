Midt i politisk farvel: Ellemann skal være far til fire

- Anne Marie er gravid. Hun har termin til marts, og vi er meget glade. Det ser ud til at blive en lille dreng, siger 50-årige Ellemann-Jensen til Billed-Bladet.

Anne Marie er hustruen, 44-årige Anne Marie Preisler. Det er parrets andet barn. Ellemann-Jensen har desuden to børn fra sit første ægteskab. Karrieremæssigt har 2023 været turbulent for Ellemann-Jensen. I seks måneder var han fraværende på grund af stress, og da han 1. august vendte tilbage i jobbet, var det til dårlige meningsmålinger og generelt dårlige historier for Venstre i medierne.

Kort efter sit comeback sagde han farvel til posten som forsvarsminister og blev økonomiminister i stedet for. Så kunne han bedre få styr på regeringsprojektet og Venstre i det hele taget, var meldingen. headtopics.com

Troels Lund Poulsen blev i den forbindelse forsvarsminister, og netop Troels Lund Poulsen er i skrivende stund den eneste kandidat til formandsposten i Venstre. Da Ellemann-Jensen på et pressemøde annoncerede sit farvel, var det også med en direkte hilsen til familien.

- De næste måneder vil jeg bruge sammen med min familie. Så kære Anne Marie, Frederik, Caroline og Bjørn: Jeg har savnet jer. Jeg glæder mig til at være mere sammen med jer, sagde han blandt andet.- Jeg har kæmpet for, hvad jeg tror på, men det er ikke altid tilstrækkeligt, selv om jeg har givet alt, hvad jeg har i mig. Og nogle gange mere end det. headtopics.com

- Min person skygger for Venstres resultater i regeringen. Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Derfor tager jeg konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre.

