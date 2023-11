Midnatsdrama: - Fuldstændig vanvittigt

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Han havde egentlig i første omgang fået en kamp i primetime klokken 19.30 om aftenen.

Men efter en maratonforestilling mellem Alexander Zverev og Ugo Humbert i opgøret inden, kunne Holger Rune først løbe på banen klokken 22.30. Danskeren slog Dominic Thiem i to sæt, men selvom han eksekverede hurtigt, var klokken over midnat, før han var færdig.

- Jeg havde ikke forventet, det blev så sent. Det var planen, at jeg skulle spille klokken halv otte, siger Holger Rune i et interview med Ekstra Bladet efter kampen. Kampen mellem Zverev og Humbert varede over tre en halv time, og blev dermed den længste tresætskamp på ATP-touren i år.- Det var en fuldstændig vanvittigt lang kamp, og der havde i forvejen mange kampe på Centre Court. Men det er, hvad det er, siger danskeren.Torsdag skal Holger Rune i aktion igen, når han møder tyske Daniel Altmeier i kvartfinalen, og det bliver med al sandsynlighed lige så sent eller senere på aftenen.

Ekstra Bladet har mødt Holger Rune i Paris forud for Masters 1000-turneringen, hvor han fortæller om forholdet til sin nye kæreste, Caroline Donzella.

