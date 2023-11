Michael bryder ind i kvindes lejlighed mens hun sover: Du taber kæben, når hører hvad der så sker

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforFor Katherine Johnstone (29) fra New York City var det kærlighed ved første blik: Hun mødte sin kommende mand, Michael Johnstone, for første gang, da han tidligt en morgen i 2016 sov fuld på hendes sofa.

Men Michael var ikke den sidste festgæst, men en indbrudstyv og stadig en fremmed for Katherine på det tidspunkt. Den dengang 22-årige blev forfærdet, da han blev opdaget, efter at hun selv havde"festet for hårdt" og først vendte hjem klokken 08.00 ledsaget af sin søster, rapportererHan sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforKatherine sneg sig ind på den snorkende ubudne gæst og forsøgte at bruge sin telefons lommelygte til at finde ud af, hvem manden var.

Efter at det viste sig, at han ikke var hendes søsters kæreste, løb de to kvinder ud af deres forældres hus og ringede til politiet, som ankom til stedet efter få minutter.Søstrene blev også bedt om at tjekke, om genstande var i stykker, eller der manglede noget. Selvom de ikke fandt nogen skade, gik de med til at indgive en rapport"af sikkerhedsmæssige årsager. headtopics.com

Katherine og Michael blev venner, datede og blev til sidst et par. I 2020 friede Michael til sin elskede. Begge giftede sig i maj 2022, og deres datter Mila blev født i februar 2023. "Vi griner og kan ikke tro, at vi mødtes på denne måde og er nu gift og har en familie," sagde Katherine.

