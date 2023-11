Mette Thiesen bekræfter: Er blevet single

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Mette Thiesen (DF) og hendes kæreste er gået fra hinanden. Det bekræfter hun nu overfor Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at (kærestens navn, red.) og jeg ikke længere er kærester og ikke har været det noget tid,' lyder det i et skriftligt svar.Blev politianmeldt, at kæresten var blevet politianmeldt på baggrund af flere episoder med chikanerende adfærd over for en ansat af Nye Borgerlige.

Anmeldelsen skete ifølge oplysningerne efter en episode på valgnatten, hvor Thiesens kæreste optrådte aggressivt over for en ansat i partiet.Kæresten har dog også ved flere andre lejligheder optrådt aggressivt og chikanerende over for den ansatte.Det er også disse episoder, som ligger til grund for, at Mette Thiesen den dag i dag ikke længere er medlem af Nye Borgerlige.

