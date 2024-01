Mette Frederiksen ved Nordic Waste: På den helt fyldte deltagerliste var blandt andet folk, som vil møde personligt op og takke kongen for en tildelt orden eller lignende.- Det er ikke nemt for en jyde at sige, at det er stort, men det er lidt stort at komme ind og trykke kongen i hånden, siger han.- Jeg snakkede lidt om mine børn. Den ene af mine sønner er politibetjent og har været med til kroningen søndag og ved Aarhus Domkirke i går.

Han er tidligere medlem af enhedslisten, men har det alligevel fint med både at modtage en medalje og takke kongen for den.Fremover skal børn i de københavnske skoler undervises i, hvordan de forholder sig kritisk til propaganda og forsøg på at blive rekrutteret til ekstremistiske grupper på nettet.Siden krigen mellem Israel og Hamas startede, er det blevet endnu mere aktuelt at ruste børn og unge til at forholde sig kritisk til den information, de møder på nette





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

DF vil fjerne Mette Frederiksen fra balkonen: Lad dronningen stå for at udråbe Frederik til kongeMette Frederiksen bør udvise 'situationsfornemmelse' og lade dronningen stå for udråbelsen ved tronskiftet, mener DF.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Statsminister Mette Frederiksen skal udråbe kronprins Frederik til kongeDet er Kongehuset selv, der har ønsket, at statsminister Mette Frederiksen skal udråbe kronprins Frederik til konge fra balkonen på Christiansborg Slot søndag klokken 15.00.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Ny rapport: Jacob Mark kan noget, Mette Frederiksen ikke kan på FacebookSom en af de få formår SF'eren at sælge sine politiske budskaber på Facebook.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Mette Frederiksen udskyder omtale af den kommende ældrereform | NyhederDronning Margrethes melding i går om, at hun stopper som regent kom fuldstændig bag på de fleste.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Mette Frederiksen kan komme i spil til EU-topjob efter exit i utideProcessen med at finde en ny EU-formand er begyndt længe før forventet og kommer ikke til at forløbe som tidligere.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Mette Frederiksen forventer nyt om flere penge til kongehuset inden sommerferie | NyhederKong Frederik kan inden sommerferien forvente at få lidt mere styr på, hvor mange flere penge kongehuset vil få til rådighed i fremtiden.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »