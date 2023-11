Meta indfører reklamefrit Facebook og Instagram mod betaling

Meta vil tilbyde brugere i Europa reklamefri udgaver af Facebook og Instagram mod, at man betaler et månedligt beløb.Det sker for at leve op til EU-regler.

Afhængigt af hvor man køber abonnementet, vil det koste mellem 9,99 euro for webbrugere eller 12,99 euro til IOS og Android på smartphones.EU-reglerne er en trussel mod Metas evne til at målrette reklamer personligt til den enkelte bruger. De udgør dermed også en trussel mod en afgørende indtægtskilde for Meta.

- Uanset om folk vælger at bruge vores produkter gratis med reklamer eller abonnere for at stoppe med at se reklamer, har vi forpligtet os til at holde folks informationer private og sikre, skriver Meta i pressemeddelelsen.

