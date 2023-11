Mere end et år efter skatteministers udspil om spilreklamer er intet sket

Og det bekymrer centerleder hos Center for Ludomani Henrik Thrane Brandt, fordi reklamerne påvirker unge mennesker.- Den her markedsføring er massiv. Markedsføringen er rettet mod en i forvejen sårbar gruppe, og det er dybt problematisk.

Og kigger man specifikt på børn og unge, er det tydeligt, at spilindustrien har fat i dem, mener Henrik Thrane Brandt. Antallet af personer, som er i risiko for at udvikle ludomani, blev ifølge rapporten også tredoblet på de fem år.

Skatteministeren mener, at der flere årsager til, at der ikke er sket noget på området. Blandt andet kom en valgkamp og en regeringsdannelse i vejen.- Siden da har vi haft seks temamøder med den politiske forligskreds i Folketinget, hvor vi faktisk er gået helt i dybden med den her problemstilling, for det er en meget alvorlig problemstilling.

Under møderne har forligskredsen ifølge ministeren talt med forskere, organisationer, folk fra andre lande, Europa-parlamentarikere og nedsat et unge-spils-råd for at komme i dybden med emnet.

