Menneskerettighederne fejrer halvrund jubilæum

Den halvrunde mærkedag er værd at markere i en verden, hvor menneskerettigheder i ord hyldes som det mest selvfølgelige, selvindlysende og indiskutable, mens det i praksis mildt sagt halter med at realisere dem. Verdenserklæringen blev vedtaget under indtryk af Anden Verdenskrig og fascismens forbrydelser og skulle i det lys være et signal fra det netop oprettede FN om menneskets ukrænkelighed.

På denne mærkedag er det derfor værd at gå i brechen for menneskerettighederne i deres fulde politiske, økonomiske, sociale og kulturelle indhold. Ved vedtagelsen i 1948 var der 48 lande, der stemte for og otte lande, der undlod at stemme i FN’s Generalforsamling. Forud var gået et par års arbejde i et særligt nedsat udval





