men se så bare synet hun blev mødt af, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen

Familien tager Ryanair-fly til Pisa af én helt særlig årsag: Folk kan ikke tro deres egne ører, når de hører hvorfor Ella faldt i søvn på toget og vågnede op til uventet serviet fra fremmed: Da hun ser under servietten, kunne hun ikke tro sine egne øjne

I skraldespanden stod der nemlig en pitbull, som var tydeligt lettet over at blive opdaget af redningsholdet. Heldigvis var hun i god behold.Donna Lochmann, som er en central figur hos dyrekrisecentret, klatrede ned i skraldespanden og løftede forsigtigt hvalpen, der senere blev døbt Malea, ud.

Denne gang var der hele to hvalpe, der var blevet efterladt på en parkeringsplads i centrum og havde brug for hjælp. Desværre var der ikke nok plads på krisecentret til de tre hvalpe. Dog fandt krisecentret for dyr en midlertidig løsning, da de tre hvalpe blev placeret hos plejefamilier.

