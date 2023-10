Melvin Kakooza jubler over vildt vægttab: Har tabt 28 kilo

I 2021 blev Melvin Kakooza som bekendt ramt af sygdom, da lægerne pludselig opdagede en hjertetumor i hans baghoved.

Han blev indlagt og måtte blandt andet melde fra til et job som vært på 'X Factor', men han kom heldigvis igennem operationen og var relativt hurtigt på benene igen. Melvin Kakooza tog på og blev større, end han havde lyst til at være, og derfor indledte han en kamp for at komme tilbage i form.»Livet efter sygdom kan være en lang rejse, og det går ikke altid så hurtigt, som man kunne tænke sig,« skriver Melvin Kakooza på Instagram og fortsætter:

»Vægtens sagde 118 kilo sidste sommer, og energien var næsten helt væk. Men efter en sej kamp i motionsrummet, er jeg på vej tilbage, og målet under 90 kilo er nået.«Livstilssekspert Christine Feldthaus, som han har lavet tv-programmet 'Gæsten og hesten' med, skriver: 'Champ forever – og så er du jo også en smuk sjæl'. headtopics.com

Joel Hyrland fra komikerduoen Adam og Noah – og som Melvin Kakooza næste år tager på turné med – skriver: 'Du er en fighter bro! Stærkt comeback'', og sådan fortsætter det med lykønskninger.

