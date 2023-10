Melvin Kakooza afslører stor forvandling: Deler billeder af vanvittigt vægttab

En af Danmarks mest elskede komikere - nærmere bestemt Melvin Kakooza - har gennemgået en forvandling, der ikke kun er hudløst ærlig, men også inspirerende.

Efter at have kæmpet med vægten i kølvandet på en alvorlig sygdom, har Melvin Kakooza nu tabt sig knap 30 kilo siden sommeren 2022: "Livet efter sygdom kan være en lang rejse, og det går ikke altid så hurtigt, som man godt kunne tænke sig! Vægten sagde 118 kg. sidste sommer, og energien var næsten helt væk. Men efter en sej kamp i motionsrummet er jeg på vej tilbage, og målet under 90 kg. er nået!", deler han på sin Instagram-profil.

I 2021 blev det opdaget, at den evigt populære Melvin havde en hjernetumor, og den blev derfor opereret væk i tide.“Jeg har det SÅ godt. Jeg er tilbage til at kunne træne (fitness, red.) på fuldt blus, og det er bare så dejligt. Jeg kan træne og løbe igen, og livet er ved at give mening igen. headtopics.com

"Jeg må sige, skuffelsen var stor, da jeg fandt ud af, at 'Nutty Professor: The Musical' ikke blev til noget, nu hvor jeg var gået all in", joker han videre i sit opslag.Efter opmærksomhedsvækkende billede: Derfor sidder Preben Kristensen i kørestolStoppede efter 22 år på DR: Nu vender velkendt ansigt tilbage på skærmen

