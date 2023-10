Meldinger om intense luftangreb

Der meldes fredag aften om intense israelske luftangreb mod mål i den nordlige del af Gazastriben, som er uden internet og uden telefonnet."Vi optrapper angreb i Gaza i betydeligt omfang," siger en talsmand for Israels militær ifølge AFP.Israels militær oplyser, at de også optrapper luftangreb i betydeligt omfang. Indbyggere bør søge mod syd.

I udmeldingerne fra Israels militære talsmænd hedder det også, at"hæren udvider en operation på landjorden i aften".Tv-stationen Al Jazeera melder fredag aften, at de kun har sporadisk kontakt med stationens korrespondenter i Gaza.

Hamas meddelte tidligere fredag, at"det havde sendt salver af raketter ind i Israel efter intense bombardementer af Gazastriben. - Vi har sendt salver af raketter i retnings af de besatte områder (Israel, red.), som reaktion på massakre af civile, hedder det i en erklæring på Telegram fra den væbnede fløj af Hamas, Ezzedine al-Qassam Brigaderne. headtopics.com

Gaza har været udsat for intense luftangreb siden Hamas 7. oktober dræbte over 1500 mennesker under angreb i Israel. Den militante islamistiske bevægelse to over 200 gidsler.Israel siger, at det forbereder en landoffensiv ind i Gaza, men både USA og arabiske lande har bedt de israelske ledere om at udsætte en operation, som kan koste et stort antal civile livet.

