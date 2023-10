Medlemmer af 'Gruppen af fyrede' politianmelder rådgivere og ledere i Aarhus Kommune

Medlemmer af ’Gruppen af fyrede’ har politianmeldt rådgiveren, den ansvarlige for områderne Økonomi og Ejendomme i Teknik og Miljø, direktøren for Teknik og Miljø samt rådmanden for Teknik og Miljø.Kritiske forhold i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har de seneste måneder været beskrevet i lokale aviser. Som tidligere medarbejdere vækker det minder, og tankerne ledes hen på, at historien gentager sig.

Forvirringen om, hvorvidt der er asbest på rådhuset, er total. I forbindelse med en tragisk personalesag hyrede man i 2016 et konsulentfirma til at undersøge kælderen på rådhuset, og ledelsen meldte efterfølgende ud, at der ikke længere var asbest. I forbindelse med renovering af rådhuset fire år senere, i 2019, hyrede man en konsulent, som skulle rådgive vedrørende farlige stoffer.

Det, at ledelsen i knap to et halvt år har haft den viden uden at reagere, er særdeles foruroligende. Alle besøgende på rådhuset i perioden har potentielt været udsat for en betydelig sundhedsrisiko, og det er en skærpende omstændighed, at en medarbejder på rådhuset i 2016 fik anerkendt lungekræft som en arbejdsskade. headtopics.com

På trods af at der må foreligge dokumentation for terrorvirksomhed i form af videoovervågning, har Aarhus Kommune og deres rådgiver altså valgt ikke at politianmelde de mystiske forhold med plantet asbest, og selv om forholdene var kendte opad i organisationen, fra direktør til rådmand, har man heller ikke her reageret på den viden, man har fået. Man ønsker ikke engang at undersøge forholdene.

Efter vores opfattelse har kommunens passivitet – trods vigtig viden og erfaring fra tidligere sager med fatal udgang – medført et svigt med en yderst betydelig sundhedsrisiko for mange borgere og medarbejdere, og grundet sagens alvor mener vi, det er en sag for politiet. headtopics.com

