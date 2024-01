Medier bevæger sig i polariserende retning

”Jeg oplever, at mange medier skærper betydningen af politisk ideologi i deres udgivelsesgrundlag. At nogle af dem bevæger sig i den polariserende, amerikanske retning. Med små skridt, men stor risiko,” lød det i går fra Bjarne Corydon.

”Det er ikke en foxificering, men en hardcore kommerciel gearing af det, der engang var den frie publicistiske tanke,” siger Søren Schulz Jørgensen efter Bjarne Corydons udfald mod segmenterede medierSådan lyder det fra Søren Schultz Jørgensen, docent i Medievidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ph.d. i mediesociolgi, efter at Børsens chefredaktør, Bjarne Corydon, i går luftede sin bekymring for en Nok kan Bjarne Corydon have ret i, at danske medier i højere og højere grad henvender sig til bestemte segmenter, men ligefrem at tale om foxificering er at skyde forbi, mener Søren Schultz Jørgense





